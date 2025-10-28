L' allarme di Crosetto | Italiani insospettabili corrotti da Putin
Riflettori accesi sull' influenza russa in Italia. Nel nuovo libro di Bruno Vespa, "Finimondo", in uscita il 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha posto l'accento sull'attività di Mosca, spiegando che “persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. Il titolare della Difesa ha spiegato che il Cremlino sta già conducendo contro l’Italia “una guerra ibrida e cognitiva”, capace di agire sotto la soglia della consapevolezza collettiva: “Senza che neppure noi stessi, in qualità di normali cittadini, ce ne accorgiamo, la sua propaganda è entrata nel cervello e nella formazione culturale di tanta gente, indirizzandola attraverso un utilizzo sofisticato dei social e di altri strumenti dell'informazione, con una infiltrazione scientifica e anche con l'infiltrazione classica della corruzione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
