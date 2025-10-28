L’allarme dei residenti | In balìa di bande di ragazzini atti vandalici e furti quotidiani

Rimini, 28 ottobre 2025 – Nei mesi scorsi la paura dilagava in zona a causa di appartamenti occupati abusivamente. Ora, in via Repubblica di Montefiorino, quartiere Crocetta, non c’è ‘solo’ il problema degli abusivi e del numero importante di tossicodipendenti: la situazione è degenerata a causa di gruppi di ragazzini che si spostano dalla zona del centro commerciale Torrenova fino al vicino parchetto, molestando i residenti e commettendo atti vandalici praticamente ogni giorno. A lanciare l’allarme sono gli stessi residenti che chiedono alle istituzioni di intervenire affinchè non capiti qualcosa di più grave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’allarme dei residenti: “In balìa di bande di ragazzini, atti vandalici e furti quotidiani”

