L’Airc e la lotta al cancro L’appello di Mattarella | | La ricerca è l’unica via

"È un paradosso che, in presenza di così tante evidenze, e nel pieno di una sfida che coinvolge intelligenze tra le migliori di ogni Continente, si propaghino – in parallelo a grandiosi progressi – anche sconclusionate teorie anti-scientifiche. E che facciano presa su parti, per quanto ridotte, della società. Chiusure regressive che, avversando la scienza, si traducono in autolesionismo e in sfiducia nella vita e nel futuro. La strada maestra è quella di continuare nella ricerca". Un’ovazione da parte dei ricercatori presenti in sala ha salutato questo passaggio del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Palazzo del Quirinale che ha dato il via ai ‘Giorni della Ricerca’ di Fondazione Airc. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Airc e la lotta al cancro. L’appello di Mattarella:: "La ricerca è l’unica via"

Spazio Conad Bologna ha aderito alla campagna NastroRosa#. Sosteniamo concretamente la lotta al tumore al seno con la Fondazione AIRC

Sanita': Schillaci, lotta a cancro priorita' assoluta con fondi, prevenzione e ricerca - 'La lotta al cancro e' una priorita' assoluta, mia e dell'istituzione che ho il privilegio di guidare'.

Lotta al cancro, maxi raccolta fondi Esselunga - Un milione e 700mila in beneficienza grazie alla raccolta fondi promossa da Esselunga per Fondazione Airc che dal 1965 sostiene la ricerca sul cancro in Italia.

Lotta al cancro, l'Italia ha investito 2,5 miliardi. E il 40% dei fondi è arrivato grazie all'Airc - La ricerca oncologica in Italia è trainata dal non profit.