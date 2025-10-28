L' aggressore dell' infermiere torna in ospedale | clima di tensione La Asl | Garantire tutela

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo che ieri è stato denunciato a piede libero per aver aggredito un infermiere del reparto di ortopedia, oggi è tornato in ospedale a far visita alla parente ricoverata. La sua presenza, secondo quanto appreso, avrebbe generato un clima di tensione e apprensione nel personale. Il direttore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

aggressore infermiere torna ospedalePescara, infermiere aggredito nel reparto di Ortopedia: denunciato un 50enne - Aggressione nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Pescara: un infermiere spinto e colpito da un parente di un paziente. Scrive nurse24.it

aggressore infermiere torna ospedaleViolenza sessuale in ospedale, condanna a 6 anni per l'aggressore - Sei anni di reclusione per violenza sessuale: questa la condanna inflitta a un trentenne di origine maghrebina accusato di aver abusato di una compagna di reparto, sua coetanea, ricoverata nel reparto ... Segnala rainews.it

Infermiere aggredite all'ospedale da un paziente di 78 anni: «Ferite al volto, le ha sbattuto la testa contro un palo» - Momenti di terrore nel reparto di Medicina dell’ospedale di Latisana, dove due infermiere sono state aggredite da un paziente di 78 anni. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressore Infermiere Torna Ospedale