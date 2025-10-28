L' aggressore dell' infermiere torna in ospedale | clima di tensione La Asl | Garantire tutela
L'uomo che ieri è stato denunciato a piede libero per aver aggredito un infermiere del reparto di ortopedia, oggi è tornato in ospedale a far visita alla parente ricoverata. La sua presenza, secondo quanto appreso, avrebbe generato un clima di tensione e apprensione nel personale. Il direttore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
