Lagarde tra i banchi di Sant’Ambrogio Prezzi su ma meno di due anni fa Mio marito vuole un panettone

Tra i banchi del mercato di Sant’Ambrogio nel corso della mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, c’era una cliente “particolare”. Si tratta della presidente della Bce Christine Lagarde, a Firenze per un evento previsto per domani. Passeggiando per i banchi Lagarde ha detto che “sì, ho visto un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Scopri altri approfondimenti

La presidente della Bce in città per il consiglio direttivo della Banca centrale. Selfie, sorrisi tra i banchi del mercato storico e l’acquisto di alcuni melograni: «Dovrei anche comprare un panettone, ma è troppo presto» - facebook.com Vai su Facebook

Lagarde tra i banchi di Sant’Ambrogio. “Prezzi su, ma meno di due anni fa. Mio marito vuole un panettone” - Tra i banchi del mercato di Sant’Ambrogio nel corso della mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, c’era una cliente “particolare”. Riporta firenzetoday.it

Lagarde al mercato di Firenze: "Prezzi del cibo troppo alti" - Lagarde si è soffermata tra i banchi di frutta, verdura, formaggi e uova, osservando con attenzione i prezzi e scambiando alcune battute con gli esercenti e con il presidente del Consorzio del mercato ... Lo riporta tg.la7.it

Firenze, Lagarde al mercato: "Cerco un panettone per mio marito. È vero, i prezzi sono aumentati" - La presidente della Bce a sorpresa fa un tour tra i banchi storici del centro: «Mio marito mi ha chiesto un panettone, in questa città mio figlio ha chiesto a ... Secondo lastampa.it