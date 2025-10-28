Lagarde presidente Bce al mercato Sant' Ambrogio a Firenze

Tg24.sky.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente della Bce Christine Lagarde ha visitato il mercato di Sant'Ambrogio a Firenze e si è fermata per foto, saluti e strette di mano con i commercianti del posto. “I prezzi del cibo ora sono ancora in aumento, dobbiamo assicurarci che continuino a scendere”, ha detto la presidente durante la visita. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

lagarde presidente bce al mercato sant ambrogio a firenze

© Tg24.sky.it - Lagarde, presidente Bce al mercato Sant'Ambrogio a Firenze

Argomenti simili trattati di recente

lagarde presidente bce mercatoLagarde al mercato di Firenze: "Prezzi del cibo troppo alti" - Lagarde si è soffermata tra i banchi di frutta, verdura, formaggi e uova, osservando con attenzione i prezzi e scambiando alcune battute con gli esercenti e con il presidente del Consorzio del mercato ... tg.la7.it scrive

lagarde presidente bce mercatoChe cosa ci faceva la presidente della Bce al mercato a Firenze - Invece è successo questa mattina a Firenze, e anche se non faceva proprio la spesa, Christine Lagarde ... Da avvenire.it

lagarde presidente bce mercatoLagarde al mercato di Firenze tra panettone e inflazione: le pillole del giorno - Sorpresa: la presidente della Bce Lagarde passa dalle banche alle bancarelle e si mette a parlare di frutta, verdura e formaggi al mercato di ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lagarde Presidente Bce Mercato