Lagarde al mercato di Firenze tra panettone e inflazione | le pillole del giorno

«Quando vado al mercato compro frutta, verdura e formaggi. Questi sono i miei acquisti tipici, e qui ce n’è in abbondanza. E ho anche una richiesta da parte di mio marito: vuole che io compri il panettone, ma forse è un po’ troppo presto» (anche perché quello buono lo fanno a Milano, non in Toscana). Parole di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, a Firenze, nel mercato di Sant’Ambrogio. Nessuno si aspettava di vederla tra i banchi, perché il suo impegno era al Consiglio direttivo della Bce organizzato nel capoluogo toscano. Buongiorno Firenze! I started the day at the vibrant Sant’Ambrogio market, checking out local products and chatting with some friendly faces. 🔗 Leggi su Lettera43.it

