Lagarde a sorpresa visita il mercato di Firenze | Prezzi del cibo ancora troppo alti

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "I prezzi dei prodotti alimentari sono un po' alti". A dirlo è la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando con i giornalisti a Firenze a margine di una visita al mercato di Sant'Ambrogio. "Dobbiamo assicurarci che continuino a scendere perché il cibo è importante". "Verdure e formaggio sono i miei acquisti tipici al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

