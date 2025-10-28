Lagarde a Firenze visita al mercato di Sant’Ambrogio | Importante che i prezzi alimentari calino

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, visita il mercato di SantAmbrogio di Firenze alla vigilia della riunione del consiglio direttivo della Bce che si terrà domani, mercoledì, nel capoluogo toscano. Per lei una visita tra gli stand e un saluto agli esercenti. La leader di Francoforte ha approfittato dell’occasione per sottolineare l’importanza che l’ inflazione sui beni alimentari diminuisca. “Sì, i prezzi del cibo sono aumentati, ma molto meno di quanto è successo due anni fa, quando sono incrementati velocemente. I prezzi sono aumentati più dell’inflazione media. Abbiamo un’inflazione media del 2% e il prezzo dei beni alimentari è un po’ di più. 🔗 Leggi su Lapresse.it

