Lagarde a Firenze visita al mercato di Sant’Ambrogio | Importante che i prezzi alimentari calino
La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, visita il mercato di Sant’Ambrogio di Firenze alla vigilia della riunione del consiglio direttivo della Bce che si terrà domani, mercoledì, nel capoluogo toscano. Per lei una visita tra gli stand e un saluto agli esercenti. La leader di Francoforte ha approfittato dell’occasione per sottolineare l’importanza che l’ inflazione sui beni alimentari diminuisca. “Sì, i prezzi del cibo sono aumentati, ma molto meno di quanto è successo due anni fa, quando sono incrementati velocemente. I prezzi sono aumentati più dell’inflazione media. Abbiamo un’inflazione media del 2% e il prezzo dei beni alimentari è un po’ di più. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bce, Christine #Lagarde al mercato Sant'Ambrogio di Firenze: "I prezzi dei generi alimentari stanno salendo, ma molto meno rispetto a quanto fecero due anni fa. Dobbiamo assicurarci che continuino a scendere perché il cibo è importante". - X Vai su X
La presidente della Bce Lagarde a sorpresa al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze - facebook.com Vai su Facebook
Lagarde a Firenze, visita al mercato di Sant’Ambrogio: “Importante che i prezzi alimentari calino” - La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, visita il mercato di Sant'Ambrogio di Firenze alla vigilia della riunione del consiglio ... Lo riporta lapresse.it
Christine Lagarde, la visita a sorpresa al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze - (Foto Ansa) Robin Srl Società soggetta a direzione e coordinamento di Monrif ... lanazione.it scrive
Lagarde visita mercato a Firenze, tra banchi con occhio a prezzi - Visita della presidente della Bce Christine Lagarde al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, in vista del consiglio direttivo della Banca centrale europea che si ... msn.com scrive