Lagarde a Firenze | Prezzi del cibo sono troppo alti

Lagarde a Firenze: “Dobbiamo assicurarci che i prezzi del cibo calino” - "Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati" ha detto la presidente la presidente della Bce a margine di una visita al mercato di Sant'Ambrogio ... Lo riporta msn.com

Bce, Lagarde visita il mercato Sant’Ambrogio a Firenze: “Dobbiamo assicurarci che prezzi del cibo calino” - Christine Lagarde ha visitato a sorpresa il mercato Sant'Ambrogio di Firenze: "Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Riporta msn.com

