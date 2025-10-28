Lagarde a Firenze | colazione a sorpresa al mercato di Sant’Ambrogio Dobbiamo assicurarci che i prezzi del cibo calino

Firenzepost.it | 28 ott 2025

La presidente della Bce Christine Lagarde è a Firenze in vista del consiglio direttivo della Banca centrale europea che si terrà domani, 29 ottobre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lagarde a Firenze: colazione a sorpresa al mercato di Sant’Ambrogio. “Dobbiamo assicurarci che i prezzi del cibo calino”

