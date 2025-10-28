Ladri entrano nel bar e rubano slot machine e registratori di cassa
Furto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre al Mio Bar di Majano. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso e si sono introdotti nel locale intorno all’1.30, approfittando del buio per agire indisturbati. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero portato via una piccola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
