Ladri acrobati a Viterbo salgono sull' auto ed entrano in una casa alle Carcarelle
Ladri “acrobati” a Viterbo. Sono entrati in azione in località Carcarelle, lungo la strada provinciale 10 tra le frazioni di Tobia e Tre Croci, nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 ottobre, quando ormai era già buio dopo il cambio dell'ora.Furto "acrobatico" alle CarcarebbeI malviventi, stando a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ladri acrobati e spacciatori, paura in via Mastrangelo a pochi passi da via Roma. Nei giorni scorsi si sono verificati furti in alcuni b&b, anche mentre all'interno erano ospiti. Nella zona locali aperti fino alle 4, secondo i gestori delle strutture, causano disturbo e - facebook.com Vai su Facebook