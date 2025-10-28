Ladispoli lo stadio Angelo Sale mette in campo una nuova illuminazione

Ladispoli, 28 ottobre 2025 – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, ha curato il restyling illuminotecnico dello stadio Angelo Sale di Ladispoli, nella Città Metropolitana di Roma, in collaborazione con Elettrolazio, con l’obiettivo di potenziare i valori di illuminamento, migliorare l’esperienza di fruizione dello stadio per atleti e spettatori e garantire una maggiore efficienza energetica, adottando soluzioni innovative ad alte prestazioni e a basso impatto ambientale. Intitolato ad Angelo Sale, storica figura del calcio locale, noto per il suo ruolo da portiere e allenatore nell’U. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

