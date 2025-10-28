L’addio a Raffaele Marianella | i funerali dell’autista ucciso nella sassaiola al bus Dolore tra la gente
Roma, 28 ottobre 2025 – Dolore ai funerali di Raffaele Marianella, l’autista di pullman ucciso durante una sassaiola mentre era sul bus che riportava a casa i tifosi di Pistoia dalla trasferta di Rieti. L’uomo è stato colpito da un sasso, lanciato con violenza contro il parabrezza mentre il bus era in movimento sulla statale tra Rieti e Terni. Non ha avuto scampo, colpito alla gola. Marianella aveva 65 anni. I funerali di svolgono a Cesano di Roma. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
