Mentre il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, incontrava il premier cinese, Li Qiang, nel corso del summit dell'Asean, il presidente statunitense, Donald Trump, diretto verso il vertice dell'Apec, si prepara al primo faccia a faccia con il leader cinese, Xi Jinping, dall'inizio del suo secondo mandato. La sovrapposizione di eventi è paradigmatica dell'interdipendenza tra i due dossier: la stabilità Usa-Cina e le nuove relazioni tra Ue e Cina, con il rapporto transatlantico sullo sfondo. Elementi emersi durante la conferenza di due giorni " Turning Tides. The Future of China–EU Relations ", organizzata da Johns Hopkins University Sais Europe e Università di Bologna in occasione del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Unione europea.

L’accordo (momentaneo) Trump-Xi conta per Ue e Italia. Plummer spiega perché - Trump vuole un successo, troverà un accordo con la Cina, ma l’intesa con Xi sarà una tregua temporanea, avverte Michael Plummer, professore della Johns Hopkins Sais. Lo riporta formiche.net

Trump-Xi, telefonata “produttiva”: progressi su TikTok. Resta il nodo Taiwan - Il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping hanno avuto una telefonata definita “molto produttiva” da Trump. Come scrive tg24.sky.it

“Trump invitato in Cina per incontrare Xi”, l’annuncio di Rubio dopo il faccia a faccia con Wang. "Entrambi lo vogliono” - Donald Trump è stato invitato in Cina per incontrare Xi Jinping, lo ha reso noto il Segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti a Kuala Lumpur, dopo aver ... quotidiano.net scrive