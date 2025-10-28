L' accoltellamento in via dei Chiavettieri | scatta la denuncia per un diciannovenne
Sarebbe stato lui a sferrare due coltellate alla schiena di un uomo di 35 anni nella notte fra sabato e domenica in via dei Chiavettieri, per questo la squadra mobile ha denunciato un diciannovenne, A. M. A lui si è risaliti grazie ad una serie di testimonianze e alle immagini riprese dalle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Movida violenta, un altro accoltellamento in centro. Violata la "Zona rossa". Il ferimento in via Chiavettieri - X Vai su X
Tgs. . Movida blindata, ci è scappata la coltellata in via Chiavettieri alla Vucciria. Paura nella notte fra sabato e domenica e ora immagini al vaglio degli inquirenti Siamo stati lì con Alessandra Costanza - facebook.com Vai su Facebook
Zona rossa a Palermo, accoltellato un 35enne in via Chiavettieri - Un uomo di 35 anni è stato ferito la notte tra venerdì e sabato con due coltellate nel centro di Palermo, in via Chiavettieri, una delle cosiddette zone ... Segnala sicilianews24.it
Giovane di 35 anni accoltellato a Palermo in via Chiavettieri, caccia all’aggressore - Un giovane di 35 anni è stato ferito la scorsa notte con due coltellate a Palermo in via Chiavettieri. Scrive blogsicilia.it
Un’altra notte di violenza a Palermo: accoltellato un 35enne - Un ragazzo di 35 anni è stato colpito da due coltellate, una dietro il collo e una al braccio, dopo una lite in via Chiavettieri. Come scrive livesicilia.it