Laboratori e confronti mille presenze agli eventi di Modena fa scuola

Oltre mille persone, tra docenti, educatori, studenti e genitori, hanno partecipato a “Modena fa scuola”, la rassegna diffusa promossa dall’assessorato alle Politiche educative e Rapporti con l’Università del Comune di Modena, che dal 23 al 25 ottobre ha portato in città e nelle scuole confronti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Torna Women & The City! Un festival diffuso per costruire città più giuste, inclusive e sostenibili, ripensando insieme il ruolo delle donne nella società e nei luoghi decisionali. ? Il programma prevede incontri, TOxDTalks, laboratori, mostre e confronti aperti - facebook.com Vai su Facebook

Si è conclusa la prima edizione di EduFestival, il Festival dell’Educazione 0-6, promosso da Roma Capitale. Sono state tre giornate dense di incontri, laboratori e confronti, oltre 1.500 partecipanti hanno animato un dialogo vivace e profondo sulla prima in - X Vai su X

"Mille sfaccettature, una sola scienza": grande successo per il Festival della Psicologia - Per quattro giorni la città ha risposto confermando il bisogno di conoscere da vicino la psicologia e capire l’aiuto che può dare nel quotidiano ... padovaoggi.it scrive