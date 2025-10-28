Laboratori e confronti mille presenze agli eventi di Modena fa scuola

28 ott 2025

Oltre mille persone, tra docenti, educatori, studenti e genitori, hanno partecipato a “Modena fa scuola”, la rassegna diffusa promossa dall’assessorato alle Politiche educative e Rapporti con l’Università del Comune di Modena, che dal 23 al 25 ottobre ha portato in città e nelle scuole confronti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

