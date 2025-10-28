L’abbraccio alla mamma sfrattata | Tamara questa casa è per te

Fano, 28 ottobre 2025 – A volte basta un semplice gesto per cambiare il destino di una persona. E a volte quel gesto nasce da un’emozione, da un senso di umanità che arriva leggendo una storia sul giornale. È quello che è accaduto a Carrara di Fano, dove la vicenda di Tamara, la mamma di tre figli sotto sfratto raccontata dal Resto del Carlino, ha toccato il cuore di Marco Abbatico, 41 anni, elettromeccanico fanese, cresciuto proprio nello stesso quartiere dove la donna vive da anni. Dopo aver letto l’articolo, si è commosso e ha deciso di offrirle la casa in cui è nato: una casa colonica su due piani, ereditata lo scorso febbraio dopo la morte della madre, che da tempo era ricoverata in una casa di cura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

