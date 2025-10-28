I pro Pal non si sono accorti del cessate il fuoco, scrive Tommaso Labate sul Corriere della Sera, indicando in Rula Jebreal e Francesca Albanese gli esempi di una miopia che colpirebbe chi solidarizza con Gaza. Sottolinea, Labate, che le trombe a sinistra hanno perso fiato, da quando un accordo è stato trovato a Sharm El Sheikh. Allora, sottintende, i pro Pal devono trovare un motivo per continuare a serrare i ranghi e la protesta. Labate, insieme ai suoi colleghi, non si è accorto bene del genocidio a Gaza: guardano il Medioriente dal buco della serratura – all’italiana. Un po’ come Emanuele Fiano che, suggerisce Ferruccio de Bortoli, ‘gli atenei devono invitare a parlare di Israele’: specialmente dopo che un gruppo pro Pal gli ha impedito di parlare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Labate e colleghi forse non si sono accorti bene del genocidio a Gaza: il mondo andrebbe diviso tra pro Pal e pro guerra