La zucca stregata la festa a tema Halloween alla Fattoria di Alice a Viterbo
In occasione di Halloween al Parco agricolo urbano della Fattoria di Alice a Viterbo, giovedì 3o ottobre dalle 15,30, è in programma “La zucca stregata”. Una festa colorata e “mostruosa” in cui tutti i bambini possono cimentarsi nella caccia alla zucca nel campo delle zucche (in caso di maltempo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
