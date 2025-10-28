La Volta Buona pagelle 28 ottobre | la scelta su Stefano De Martino 3 scoop su Carlo Conti 9

Nuovo appuntamento con La Volta Buona di Caterina Balivo. In versione però ridotta. Il programma è durato solo un’ora e mezza per lasciare spazio a Il Paradiso delle Signore e successivamente alla messa in onda di uno speciale del TG1 dedicato all’incontro internazionale di preghiera per la pace alla presenza di Papa Leone XIV. L’ennesima celebrazione di Stefano De Martino. Voto 3. Al centro della nuova puntata de La Volta Buona il talk sulla tv di ieri e quella di oggi. Non di certo una novità per Caterina Balivo, che tratta almeno una volta a settimana l’argomento. Scadendo a volte nel melenso. 🔗 Leggi su Dilei.it

