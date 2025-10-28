La vittoria di Milei e la ricetta shock che per ora convince l’Argentina

La schiacciante vittoria del presidente Javier Milei nelle elezioni legislative di medio termine tenutesi il 26 ottobre in Argentina costituisce un evento per tutta l’ America Latina che si riverbera nel resto del mondo. Con quasi il 41 per cento dei voti, ha sbaragliato l’opposizione guidata dai peronisti di Fuerza Patria piombati al 31,7 per cento, conquistando le sei province più popolose, in particolare Buenos Aires che costituisce il serbatoio elettorale più consistente ed era, fino a ieri, la roccaforte del peronismo progressista. Con questo risultato Milei non ottiene la maggioranza in parlamento (lunedì si è rinnovata solo metà della Camera bassa e un terzo del Senato), ma potrà contare su oltre un terzo dei seggi alla Camera e su un numero sufficiente di senatori per porre il veto sulle leggi dei suoi oppositori decisi a portare nuovamente l’Argentina nel baratro di stampo venezuelano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

