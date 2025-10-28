La vittoria di Milei e la ricetta shock che per ora convince l’Argentina
La schiacciante vittoria del presidente Javier Milei nelle elezioni legislative di medio termine tenutesi il 26 ottobre in Argentina costituisce un evento per tutta l’ America Latina che si riverbera nel resto del mondo. Con quasi il 41 per cento dei voti, ha sbaragliato l’opposizione guidata dai peronisti di Fuerza Patria piombati al 31,7 per cento, conquistando le sei province più popolose, in particolare Buenos Aires che costituisce il serbatoio elettorale più consistente ed era, fino a ieri, la roccaforte del peronismo progressista. Con questo risultato Milei non ottiene la maggioranza in parlamento (lunedì si è rinnovata solo metà della Camera bassa e un terzo del Senato), ma potrà contare su oltre un terzo dei seggi alla Camera e su un numero sufficiente di senatori per porre il veto sulle leggi dei suoi oppositori decisi a portare nuovamente l’Argentina nel baratro di stampo venezuelano. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le mire di Trump sull'America Latina c'entrano con la vittoria di Milei Ritorna la politica dell'America Latina come "cortile di casa" Se così è, davvero difficile dare torto a Putin... - X Vai su X
L’inattesa vittoria elettorale di Milei viene vista come un successo del trumpismo in quell’America latina che è il «cortile di casa» di Washington da due secoli - facebook.com Vai su Facebook
La vittoria di Milei e la ricetta shock che (per ora) convince l’Argentina - L'Argentina ha voltato le spalle al peronismo e dato fiducia alla ricetta shock del presidente anarco libertario. Secondo lettera43.it
Argentina: Javier Milei trionfa con La Libertad Avanza alle elezioni di medio termine - Il partito del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, ha ottenuto una chiara vittoria alle elezioni legislative di medio termine in Argentina ... Da ilsole24ore.com
Argentina, trionfo Milei: vittoria (a sorpresa) alle elezioni con oltre il 40% delle preferenze - Il suo partito sfiora il 41% e conquista terreno nella provincia di Buenos Aires, tradizionale bastione dei peronisti progressisti ... Secondo unionesarda.it