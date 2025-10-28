La vita va così | Raffaele e Milani incontrano il pubblico al The Space Napoli

Sbircialanotizia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre alle 20:45, al The Space Cinema Napoli, Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani incontreranno il pubblico prima della proiezione del nuovo film La Vita va Così, distribuito da Medusa Film. L’appuntamento al The Space Napoli Al The Space Cinema Napoli prosegue un cartellone di appuntamenti pensato per avvicinare il pubblico al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

