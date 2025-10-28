ROMA – Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abantantuono e Geppi Cucciari sono i protagonisti del nuovo film di Riccardo Milani, “La vita va così”, distribuito da Medusa Film. Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna. Efisio Mulas (Giuseppe Ignazio Loi) è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dove è nato. Dall’altra parte c’è Giacomo (Diego Abatantuono), presidente di un potente gruppo immobiliare, simbolo di un’Italia lanciata verso il futuro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La vita va così”, il nuovo film di Riccardo Milani