La vita senza pazzia
Prende avvio, il giovedì dal 30 ottobre al 18 dicembre 2025, alle ore 21, nella Sala “A” del Consiglio di Quartiere 5, in Piazza Napoli 40, a Padova, la serie di dibattiti dal titolo “La vita senza pazzia” diretti dal dott. Ruggero Chinaglia. I dibattiti sono organizzati dall’Associazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
L'infanzia negata, la doppia vita e la lucida follia. La parabola di un assassino che continua a interrogare la coscienza del Paese. - facebook.com Vai su Facebook
Emma Stone e Austin Butler: “Eddington racconta la follia dei nostri tempi senza giudicarli” - Emma Stone e Austin Butler, affiatati nella vita quanto inquietanti sullo schermo. Riporta msn.com
Oltre la “follia”, ripensare il linguaggio con cui i media raccontano la sofferenza mentale - La tragedia di Castel d’Azzano è l’ultimo esempio di un modo di raccontare la sofferenza psichica che andrebbe cambiato per combattere lo stigma ... Segnala repubblica.it