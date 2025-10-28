La vita segreta delle mogli mormoni 3 su Disney+ | Jen Affleck torna in un trailer che promette caos e peccati

Disney+ pubblica trailer e key art della nuova stagione di La vita segreta delle mogli mormoni, serie candidata agli Emmy che torna con un carico di tensione crescente. Un gruppo di influencer tra fede, fama e contraddizioni: l'apparenza perfetta dei social inizia a incrinarsi, svelando segreti pronti a esplodere. La terza stagione di La vita segreta delle mogli mormoni approda su Disney+ il 13 novembre con dieci episodi. Tra tradimenti, accuse e rivalità social, il #Momtok rischia di implodere: la battaglia morale contro il #Dadtok potrebbe riscrivere la dinamica del gruppo. Tra il #Momtok e il #Dadtok, una crisi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

