La visita di Orbán in Italia e l’affinità valoriale con Meloni

La visita in Italia del presidente ungherese Viktor Orbán, con le sue consuete dichiarazioni contro l’Unione europea e a favore di Vladimir Putin, hanno sollevato ieri le prevedibili polemiche da parte dell’opposizione, e una modesta presa di distanza da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale «se la presidente del Consiglio incontra il premier di un altro Stato non significa che abbia la stessa posizione, l’Italia ha posizioni diverse». E ci mancherebbe altro. Infatti il problema non è l’incontro di oggi, ma gli incontri, i selfie guancia a guancia, la partecipazione a forum e iniziative comuni, insomma la dichiarata condivisione di scelte politiche, ideali, valori del primo ministro ungherese da parte di Giorgia Meloni, e anche di Matteo Salvini, nel corso degli ultimi cinque o dieci anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La visita di Orbán in Italia, e l’affinità valoriale con Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

#omnibus La visita di Orban in Italia, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, la manovra: Gerardo Greco introduce i temi principali della puntata - facebook.com Vai su Facebook

Il Ministro Bernini, in visita all’Università di Siena per incontrare 8 studenti palestinesi arrivati in Italia da Gaza grazie alla missione umanitaria organizzata assieme al Vicepremier Tajani, è stata insultata da un gruppo di sedicenti studenti universitari pro-Pal. - X Vai su X

Re Carlo III e Camilla in visita di Stato in Italia: il programma e gli incontri - A quasi due anni dall'Incoronazione, il momento della prima visita di Stato in Italia per Re Carlo III e la regina Camilla è arrivato. Si legge su gazzetta.it

Re Carlo e Camilla in visita ufficiale in Italia e in Vaticano. Ecco il programma - La visita ufficiale, la prima nella Penisola dopo l’incoronazione, sarà dal 7 al 10 aprile prossimi. Secondo tg24.sky.it

Bove in visita nel ritiro dell'Italia Under 21: "Voglio provare a venire in Slovacchia" - Visita inattesa al CPO di Tirrenia, dove è spuntato improvvisamente il contagioso sorriso di Edoardo Bove, tornato ad abbracciare quelli che fino a poco tempo sono stati i suoi compagni di squadra in ... corrieredellosport.it scrive