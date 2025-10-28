La visita del presidente ungherese Orban a Roma

Tv2000.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La visita del presidente ungherese, a Roma, non si spegne l’eco dell’incontro che ha creato imbarazzo alla premier Meloni. Oggi Orban vede Salvini. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

la visita del presidente ungherese orban a roma

© Tv2000.it - La visita del presidente ungherese Orban a Roma

