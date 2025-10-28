La vera lotta di Putin contro gli americani va oltre i missili

Ilfoglio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i propagandisti dei salotti russi la guerra contro l’Ucraina è da sempre una guerra contro la Nato. Lo hanno ripetuto i Vladimir Solovev, le Olga Skabeeva, le Margarita Simonyan, presentatori e. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la vera lotta di putin contro gli americani va oltre i missili

© Ilfoglio.it - La vera lotta di Putin contro gli americani va oltre i missili

Altri contenuti sullo stesso argomento

vera lotta putin controLe sanzioni di Trump contro la Russia di Putin funzioneranno? Qual è la vera posta in gioco (e cosa farà la Cina) - Le aziende coinvolte non potranno più usare il dollaro per la fatturazione delle loro forniture: principio sul quale si basavano anche le sanzioni di Biden che, però, erano parzialmente fallite ... Si legge su msn.com

Russia: Putin lotta contro impatto economico Covid-19 - Quello che sarebbe dovuto essere l'anno del presidente russo, Vladimir Putin, si sta trasformando in una delle sfide piu' ardue del suo ventennio al potere. Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Vera Lotta Putin Contro