La vela esperienza che cambia la vita dei ragazzi | scuola impresa e territorio uniti
Un percorso educativo e sportivo che unisce scuola, impresa e territorio quello progettato insieme dal Liceo Scientifico "Marconi" di Pesaro e dalla Nautilus Polisportiva Nautica Asd per promuovere la vela come strumento di crescita e orientamento dei giovani. "Mai prima d’ora, nella vela, era nato un gruppo sportivo da un’esperienza scolastica – sottolinea Enrico Ceccolini, responsabile del progetto da ormai otto anni -. Invece l’anno scorso abbiamo formato una decina di ragazzi allievi del Liceo Marconi, alcuni iscritti al corso complementare, che hanno partecipato ad attività interessanti come il campionato juniores e la Settimana Velica Internazionale di Livorno, organizzata dall’Accademia Navale, con ragazzi da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
