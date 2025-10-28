La variante urbanistica dell’Ippodromo’ in consiglio comunale

Mercoledì 29 ottobre, alla sala consiliare, si terrà a partire dalle 14 una nuova seduta del Consiglio comunale di Follonica. Tra gli argomenti in discussione, c’è anche una serie di domande di attualità presentante dai consiglieri dei gruppi consiliari di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella, riguardo tematiche che interessano la cittadinanza come garantire il trasporto scolastico gratuito per gli studenti della scuola primaria Don Milani e la gestione dei rifiuti e degli affitti brevi nel quartiere Corti Nuove. Sul fronte amministrativo e finanziario, il Consiglio sarà chiamato a deliberare sul riconoscimento di vari debiti fuori bilancio, sull’approvazione dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per gli anni dal 2026 al 2029 e sulla variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

