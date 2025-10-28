La Turchia rafforza l' esercito con gli Altay i nuovi carri armati all' avanguardia ?Erdogan | Scriviamo la storia

Ilmessaggero.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze armate della Turchia hanno ricevuto i primi 'Altay', carri armati da combattimento di quarta generazione prodotti da Ankara a livello locale, in collaborazione con l'azienda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

