La truffa telefonica dei falsi operatori della polizia locale

Si spacciano per operatori della polizia locale e invitano le persone a uscire di casa per recarsi presso il Comando: due episodi analoghi sono stati registrati oggi a Cisterna e la stessa polizia locale è intervenuta per mettere in guardia i cittadini da quelli che appaiono a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

"IL FINTO INCIDENTE DEL NIPOTE| A 101 anni e un grande intuito: la signora Amelia (di Augusta) sventa una truffa telefonica https://gazzettadelsud.it/?p=2120033 - facebook.com Vai su Facebook

Poliziotti della #Squadramobile di Matera arrestano 2 uomini per truffa telefonica ai danni di 2 anziane. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Diffidate sempre di chi chiede denaro o gioielli e chiamate il 1 1 2 NUE https://poliziadistato.it/articolo/1568f2202a - X Vai su X

Il danno economico supera i 620 milioni di euro. Call center falsi, sms e messaggi istantanei i canali più usati dai truffatori. Pochissime le denunce - Truffe telefoniche in crescita: 3,9 milioni di italiani colpiti in un anno. Da corrierecomunicazioni.it

Truffe telefoniche: 3,9 milioni gli italiani caduti nelle rete con un danno economico di 628 milioni. Ecco come difendersi - A tendere le trappole, nel 63% dei casi, sono stati finti call center, seguiti ... milanofinanza.it scrive

Truffe telefoniche in Italia: come proteggersi da frodi su telefonia mobile e fissa - Lo scorso anno quasi 3,9 milioni di italiani sono stati vittime di truffe o tentativi di frode nel settore della telefonia fissa e mobile. Da ilmessaggero.it