La truffa telefonica dei falsi operatori della polizia locale

Latinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si spacciano per operatori della polizia locale e invitano le persone a uscire di casa per recarsi presso il Comando: due episodi analoghi sono stati registrati oggi a Cisterna e la stessa polizia locale è intervenuta per mettere in guardia i cittadini da quelli che appaiono a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

truffa telefonica falsi operatoriIl danno economico supera i 620 milioni di euro. Call center falsi, sms e messaggi istantanei i canali più usati dai truffatori. Pochissime le denunce - Truffe telefoniche in crescita: 3,9 milioni di italiani colpiti in un anno. Da corrierecomunicazioni.it

truffa telefonica falsi operatoriTruffe telefoniche: 3,9 milioni gli italiani caduti nelle rete con un danno economico di 628 milioni. Ecco come difendersi -  A tendere le trappole, nel 63% dei casi, sono stati finti call center, seguiti ... milanofinanza.it scrive

truffa telefonica falsi operatoriTruffe telefoniche in Italia: come proteggersi da frodi su telefonia mobile e fissa - Lo scorso anno quasi 3,9 milioni di italiani sono stati vittime di truffe o tentativi di frode nel settore della telefonia fissa e mobile. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Telefonica Falsi Operatori