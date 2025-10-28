La truffa del falso poliziotto | Stanno frodando il suo conto Finto agente davanti al giudice

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sarebbe spacciato per agente della polizia postale convincendo una giovane a consegnargli dei soldi per bloccare presunte operazioni illecite sul suo conto corrente. Sono le accuse che la procura muove a un 38enne campano. L’uomo è imputato di truffa e comparirà davanti al giudice per rispondere di tale contestazione il 17 marzo. La vicenda al centro del procedimento restituisce i contorni di una modalità di raggiro purtroppo molto diffusa e che vede ancora tanti malcapitati finire nella rete dei malviventi. E in certi casi anche con notevoli perdite dal punto di vista economico. I fatti intorno a cui ruoterà il processo al via con l’anno nuovo risalgono al luglio del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la truffa del falso poliziotto stanno frodando il suo conto finto agente davanti al giudice

© Ilrestodelcarlino.it - La truffa del falso poliziotto: "Stanno frodando il suo conto". Finto agente davanti al giudice

Approfondisci con queste news

truffa falso poliziotto stannoLa truffa del falso poliziotto: "Stanno frodando il suo conto". Finto agente davanti al giudice - L’imputato avrebbe ingannato la malcapitata spacciandosi per un’operatore della Postale. Riporta msn.com

truffa falso poliziotto stannoScoperto a Milano sistema truffa di finti postini e poliziotti, 15 indagati: raggiri pensati anche in vacanza - Quindici persone indagate per associazione a delinquere: truffe agli anziani tra Milano, Napoli e Salerno. Riporta virgilio.it

truffa falso poliziotto stannoGioia Tauro, controlli a tappeto della Polizia: 878 persone identificate e due denunce per truffa e falso - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori. strettoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Truffa Falso Poliziotto Stanno