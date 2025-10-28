La truffa del falso poliziotto | Stanno frodando il suo conto Finto agente davanti al giudice
Si sarebbe spacciato per agente della polizia postale convincendo una giovane a consegnargli dei soldi per bloccare presunte operazioni illecite sul suo conto corrente. Sono le accuse che la procura muove a un 38enne campano. L’uomo è imputato di truffa e comparirà davanti al giudice per rispondere di tale contestazione il 17 marzo. La vicenda al centro del procedimento restituisce i contorni di una modalità di raggiro purtroppo molto diffusa e che vede ancora tanti malcapitati finire nella rete dei malviventi. E in certi casi anche con notevoli perdite dal punto di vista economico. I fatti intorno a cui ruoterà il processo al via con l’anno nuovo risalgono al luglio del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
