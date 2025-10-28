La tregua è già finita o quasi. A Gaza torna la paura dopo che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dato l’ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. “A seguito di consultazioni sulla sicurezza, il primo ministro ha ordinato all’esercito di effettuare immediatamente potenti attacchi”, fa sapere l’ufficio di Netanyahu. Oggi si sono già verificati scontri a Rafah tra i militanti di Hamas e i soldati dell’Idf. Haaretz racconta che Hamas ha aperto il fuoco e i militari israeliani hanno risposto con fuoco di artiglieria. Così Israele, dopo anche il caso del corpo consegnato da Hamas che apparteneva a una persona di cui era stato già restituito il cadavere, accusa il movimento terroristico di aver violato il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La tregua è finita, Netanyahu ordina “potenti attacchi” su Gaza e bombarda Rafah