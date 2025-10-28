La trappola della suora per il ladro che l’aveva derubata e ricattata Il furto in chiesa di croci e calici | così l’ha fatto arrestare
Un uomo di 38 anni, con precedenti per furto ed estorsione, è stato arrestato dai Falchi della Squadra mobile di Napoli per aver sottratto alcuni oggetti da un istituto religioso gestito dalle suore. Il ladro, napoletano, ha tentato di mettere in atto la pratica del “ cavallo di ritorno “, cioè l’atto di rubare con l’obiettivo di chiedere un riscatto, in genere utilizzata per i furti di auto e motorini, ma al momento di ritirare i soldi è stato fermato dalle autorità. Decisiva nell’arresto la complicità delle suore, che si sono accordate con la polizia per organizzare l’appuntamento e catturare il delinquente. 🔗 Leggi su Open.online
