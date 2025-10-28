La traiettoria insolita l’estrema lentezza la massima potenza | perché l’uragano Melissa è un fenomeno eccezionale

Roma, 28 ottobre 2025 – Anzitutto si tratta di un uragano di categoria 5, il livello massimo sulla scala Saffir-Simpson, favorito nella dimensione anche da acque molto calde nel Mar dei Caraibi. Ma il potenziale distruttivo di Melissa è dettato anche da altri due fattori: la traiettoria particolare e la sua lentezza. L’uragano sta seguendo una rotta insolita da sud verso la Giamaica. Quell'angolazione è importante, spiega la Cnn. La traiettoria meridionale di Melissa infatti fa sì che i suoi venti più forti spingano l'acqua direttamente sulla costa meridionale dell'isola, dove il porto di Kingston, la baia di Old Harbour e l'aeroporto internazionale Norman Manley si trovano appena sopra il livello del mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

