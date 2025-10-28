La tragedia sui binari | il mistero di una telefonata Indagini serrate sulla morte di Davide

Viareggio, 28 ottobre 2025 – Tre giorni di vuoto tutti da decifrare. Mercoledì alle 14 Davide Viola ha ricevuto una telefonata mentre si trovava a lavorare in cantiere. “Devo andare subito” ha detto. Da lì il silenzio. Fino a domenica mattina, quando una signora residente in via Cei intorno alle 10,30 si è affacciata al balcone e ha notato un corpo riverso nelle vicinanze dei binari. Era proprio quello di Davide, 43 anni, quarto di una famiglia di sei figli, originaria di Palermo ma da sempre integrata a Torre del Lago: secondo i primi accertamenti il decesso risaliva a 48 ore prima. Ad effettuare i rilievi gli uomini della polizia scientifica e al momento ogni pista è aperta, in attesa dell’autopsia che domani effettuerà il medico legale David Forni e che contribuirà in modo determinante a chiarire il nodo principale: delitto o incidente? Il cadavere era in stato di decomposizione ma integro ed è escluso il tentativo di suicidio, unici elementi una ferita alla testa e al fianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it