La tragedia nel giorno più bello Nicola muore così subito dopo essersi laureato
Non sempre la vita rispetta le nostre attese. A volte, quando sembra regalarti il momento che hai sempre desiderato, arriva un colpo inaspettato che lascia senza fiato. C’è una storia che in queste ore sta facendo vibrare il cuore di migliaia di persone, una storia di coraggio, amore e sogni inseguiti fino all’ultimo respiro. Il protagonista è un ragazzo che ha saputo combattere contro tutto e tutti, senza mai perdere la speranza. Con il sorriso, ha affrontato prove che avrebbero piegato chiunque, ma lui ha continuato a guardare avanti, puntando dritto verso la sua meta più grande. Il sogno di una laurea, più forte della malattia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ogni vita persa sul lavoro è una tragedia inaccettabile. In Regione Lombardia ci impegniamo ogni giorno per rafforzare la cultura della sicurezza, diffondere la prevenzione e garantire ambienti di lavoro sani e sicuri. Attraverso interventi di prevenzione, vigilan - facebook.com Vai su Facebook
Nel giorno dell’anniversario della tragedia del Vajont - avvenuta il 9 ottobre di 62 anni fa - ricordiamo le quasi duemila vite spezzate da un disastro che si poteva evitare e che non doveva accadere. La loro memoria, il ricordo di questa drammatica ferita della n - X Vai su X
Giorno del Ricordo, Luca Zaia: «Una tragedia. Oltre 5 mila morti e 350 mila profughi, tra loro persone costrette a rinunciare all'identità veneta» VIDEO - , oltre 5 mila morti, 350 mila profughi e tutta che hanno fatto le forze titine, ... Si legge su ilgazzettino.it
La tragedia nel giorno del compleanno, Ilaria muore insieme al bimbo che aspettava - A perdere la vita, nel giorno del suo compleanno, Ilaria Forgione, 25 anni, di Montenero di Bisaccia, incinta all'ottavo mese. Segnala rainews.it