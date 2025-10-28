Una confessione toccante e piena di dolore ha lasciato senza parole i fan di un noto artista amatissimo dal pubblico italiano. Il cantante, diventato da poco papà, ha deciso di aprirsi sui social raccontando il lato più fragile e intimo della sua vita: prima della nascita della sua bambina, lui e la compagna hanno vissuto due gravissime perdite. Due aborti che li hanno segnati profondamente e che l’artista, per la prima volta, ha scelto di condividere con chi lo segue da anni. Un racconto intenso, fatto di fede, sofferenza e speranza, che ha commosso il web. Il grande dolore prima della gioia: la perdita di due figli. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La tragedia di un cantante amatissimo: ha perso due figli, la confessione è straziante, ecco chi è