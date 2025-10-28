La tragedia del piccolo Nicodemo il volto umano della sanità
E’ una storia che ferisce nel profondo, che scuote l’anima di una comunità intera, quella del piccolo Nicodemo Zito, il bambino di 8 anni di Gioia Tauro, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari a causa del crollo di un muro. Tra solidarietà e commozione la comunità gioiese si è stretta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il piccolo è caduto da un’altezza di circa 12 metri, finendo sul cemento sottostante. Un passante, attirato dalle urla, ha trovato il corpo del bambino e ha dato immediatamente l’allarme. Al momento della tragedia i genitori erano assenti - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, tragedia e destino incrociato: il piccolo Saed muore in Italia mentre il padre torna in libertà #gaza #roma - X Vai su X
Morte del piccolo Nicodemo Zito, la sindaca di Gioia Tauro: «Proclameremo il lutto cittadino, è la tragedia di tutti» - «È accaduto davanti agli occhi dei genitori, una scena che nessuno dovrebbe mai vivere» ... Secondo corrieredellacalabria.it
Il dolore di Gioia Tauro per il piccolo Nicodemo: "Non ci sono parole, morto mentre giocava" - Un silenzio che racconta il dolore di un’intera comunità, spezzata da una tragedia di cui nessuno avrebbe mai voluto scrivere. Segnala reggio.gazzettadelsud.it
Lutto per la morte del piccolo Nicodemo Zito: «un dolore che toglie il fiato» - Travolto dal crollo di un muro mentre giocava con i fratelli, Nicodemo Zito, 8 anni, è deceduto al Policlinico di Messina. Scrive quicosenza.it