Firenze, 28 ottobre 2025 – Toscana a segno con il Gratta e Vinci “Super Numerissimi”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Larciano, in provincia di Pistoia, è stato centrato un colpo da 30mila euro all’Arcobaleno, in via Francesca 1152. I giochi sono in una fase di stabilità in Toscana: i dati 2024 elaborati da Agipronews hanno confermato una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1 miliardo nei punti vendita, come nel 2023. Pochi scossoni anche per quanto riguarda il gioco retail nella provincia di Pistoia: la spesa raggiunge quota 83 milioni, in calo del 2,3% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana baciata dalla fortuna. Due colpi vincenti a Bingo e Gratta e Vinci