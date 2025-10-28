La tiktoker Rita De Crescenzo a ‘Belve’ | Stuprata da giovanissima mi sono drogata per 30 anni

La tiktoker Rita De Crescenzo è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve. Una intervista senza sconti, intensa, a tratti drammatica ma anche divertente, con continui botta e risposta tra la giornalista e l’influencer. Nello studio di Belve emergono tutte le ombre di una vita segnata da dolori, abusi e droga, così come il suo desiderio di riscatto. “Sono passata dalle stalle alle stelle, con me la gente ha visto che nella vita si può cambiare” dice la tiktoker. “Sto crescendo mentalmente. Sto studiando, vengono a farmi lezioni a casa”. Non mancano gag irresistibili tra Fagnani e De Crescenzo che rivela “il mio sogno è girare un film con Christian De Sica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La tiktoker Rita De Crescenzo a ‘Belve’: “Stuprata da giovanissima, mi sono drogata per 30 anni”

