La Ternana Canottaggio conquista il canale dei Navicelli | doppio titolo di campione d’Italia
Il canale dei Navicelli di Pisa ha regalato alla Ternana canottaggio un fine settimana da incorniciare. In due intense giornate di gare sui seimila metri, la società umbra ha conquistato due titoli tricolori e raccolto piazzamenti di rilievo, confermandosi tra le realtà di punta del remo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
