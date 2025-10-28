la teoria per cui dybala sarebbe il figlio di scaloni

Jean-Marie Loret era un ferroviere francese, nato nel 1918 a Seboncourt, nel nord della Francia. Quando compì 30 anni la madre lo prese da parte e gli disse una frase non facilissima da digerire, tipo: «Tuo padre era Adolf Hitler». Come? Cosa? Tra il 1916 e il 1917 il Führer combatteva la Grande Guerra proprio nelle zone in cui viveva la giovanissima Charlotte e i due, secondo questo pettegolezzo estremo, avrebbero avuto una breve relazione. Nei registri del Comune il padre di Jean-Marie risulta annotato come “soldato tedesco non identificato” ma di prove schiaccianti non ce ne sono. Questa storia diventerà popolare solo negli anni ‘70, per poi essere rilanciata negli anni ‘80 dalle memorie di Heinz Linge, membro delle SS e cameriere personale di Hitler. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

