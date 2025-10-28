La tensione il rigore parato gli occhi lucidi in panchina | Camarda anatomia di una serata no

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il mani di Juan Jesus il centravanti, 17 anni, ha avuto la grande occasione di mandare il Lecce in vantaggio, ma Milinkovic-Savic gli ha rovinato la serata. E il suo sguardo alla fine dice tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

