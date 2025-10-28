“La sua testa e il fianco.”. Orrore nella stazione italiana, Davide trovato così sui binari – Una tranquilla mattina di domenica a Viareggio è stata improvvisamente sconvolta dal rinvenimento del corpo di Davide Viola, quarantatreenne, trovato privo di vita il 26 ottobre sui binari della stazione ferroviaria locale. L’allarme è stato lanciato da una passeggera che, viaggiando su un treno in transito, ha notato una figura distesa accanto ai binari e ha immediatamente informato il 118. I soccorritori, giunti tempestivamente con ambulanza e automedica, hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

