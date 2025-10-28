La strategia di Trump | Non è un isolazionista Controlla le crisi a distanza

Roma, 28 ottobre 2025 – Facendo leva sul suo amore per lo sfarzo, il Giappone ha riservato a Donald Trump un’accoglienza reale prima dell’atteso incontro con la premier Sanae Takaichi, l’ultraconservatrice ‘Lady di Ferro’ asiatica. Sulla falsariga della sua battaglia nella Nato, il tycoon intende continuare a esercitare pressione sul Giappone affinché aumenti le spese per la difesa e acceleri gli investimenti per 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti promessi da Tokyo nell’ambito dell’accordo per dazi al 15%. Ma per Takaichi la posta in gioco è più alta: vuole assicurarsi che gli Usa continuino a proteggere il Giappone dalle minacce di Cina e Corea del Nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La strategia di Trump: “Non è un isolazionista Controlla le crisi a distanza”

