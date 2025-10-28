La strategia di Trump | Non è un isolazionista Controlla le crisi a distanza

Quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ottobre 2025 – Facendo leva sul suo amore per lo sfarzo, il Giappone ha riservato a Donald Trump un’accoglienza reale prima dell’atteso incontro con la premier Sanae Takaichi, l’ultraconservatrice ‘Lady di Ferro’ asiatica. Sulla falsariga della sua battaglia nella Nato, il tycoon intende continuare a esercitare pressione sul Giappone affinché aumenti le spese per la difesa e acceleri gli investimenti per 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti promessi da Tokyo nell’ambito dell’accordo per dazi al 15%. Ma per Takaichi la posta in gioco è più alta: vuole assicurarsi che gli Usa continuino a proteggere il Giappone dalle minacce di Cina e Corea del Nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la strategia di trump non 232 un isolazionista controlla le crisi a distanza

© Quotidiano.net - La strategia di Trump: “Non è un isolazionista Controlla le crisi a distanza”

Altre letture consigliate

La strategia di Trump: ostentare sicurezza, blandire gli alleati e far valere la sua «arte» di negoziatore - «Persone grandiose, che vogliono un accordo», ha scritto Donald Trump sul suo social Truth poco prima della videoconferenza di ieri con gli alleati e con ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Strategia Trump 232 Isolazionista