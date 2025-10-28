La strage di via D' Amelio e il depistaggio | Negli atti nessuna traccia dei sopralluoghi col falso pentito
"Non abbiamo trovato nessuna traccia dei sopralluoghi effettuati da Vincenzo Scarantino a Palermo", questo ha riferito in aula, a Caltanissetta, Pietro Ganci, in servizio alla Dia di Caltanissetta, nell'ambito del processo che vede imputati quattro poliziotti, che hanno fatto parte del pool. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dell'Utri indagato per la strage di via D'Amelio: anche Berlusconi è stato iscritto e archiviato dopo la sua morte (di @marcolillo) - X Vai su X
L’ex senatore Marcello Dell’Utri è indagato a Caltanissetta per concorso nella strage di via D’Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Nell’inchiesta era indagato, per lo stesso reato, Silvio Berlusconi, la cui posizione è sta - facebook.com Vai su Facebook
Trenta anni dopo via D’Amelio: spuntano due relazioni del 1994, ora sono prove in aula - Un raccoglitore ritrovato con l'etichetta "Materiale gruppo Borsellino" riapre il caso della strage Borsellino ... Scrive lasicilia.it
Strage via D’Amelio, archiviazione in vista per l’inchiesta su Dell’Utri: “Mancano i riscontri” - La Procura di Caltanissetta si avvia a chiedere l’archiviazione per mancanza di riscontri. Come scrive corrieretneo.it
Strage via D’Amelio, verso archiviazione inchiesta su Dell’Utri - Non ci sarebbero state le mani di Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi dietro la mancata messa in onda di un’intervista a Paolo Borsellino da parte di una tv francese in cui il magistrato parlava de ... grandangoloagrigento.it scrive