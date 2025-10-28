La strage di via D' Amelio e il depistaggio | Negli atti nessuna traccia dei sopralluoghi col falso pentito

"Non abbiamo trovato nessuna traccia dei sopralluoghi effettuati da Vincenzo Scarantino a Palermo", questo ha riferito in aula, a Caltanissetta, Pietro Ganci, in servizio alla Dia di Caltanissetta, nell'ambito del processo che vede imputati quattro poliziotti, che hanno fatto parte del pool. 🔗 Leggi su Palermotoday.it